H&M öffnete am Freitag seinen neuesten Flagshipstore in der zentralen Kaufinger Straße. Mit 3.700 Quadratmetern und vier Etagen zählt der Münchner Standort zu den drei größten deutschen Filialen des schwedischen Modekonzerns. Was das Digital Signage-Aufgebot angeht, sieht man zwar keine Riesen-LED-Wall wie in London, aber viele einzelne Displays. So schreibt die Abendzeitung, die beim Pre-Opening dabei war, von einem „screenreichen und offenen Konzept“.

Zum Audiosystem des Flaghips ist mehr bekannt: P.O.S. The Instore Experience aus Kiel installierte eine Premium-Beschallungsanlage, die in allen Bereichen einen „gleichbleibend angenehmen Sound“ liefert, wie das Unternehmen in einem Linkedin-Post schildert.

Die Besonderheit dieses Flagshipstores sind vor allen eine Beauty-Abteilung mit 100 Quadratmetern und das integrierte Café. Ansonsten ist das Konzept ziemlich einem jungen Publikum angepasst. Freunde können sich untereinander in den Gruppenkabinen beratschlagen. In die Sitzgelegenheiten sind Smartphone-USB-Ladestationen integriert. Und auch Self-Check-out Terminals gibt es.