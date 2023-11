New Murabba ist eines der städtischen Megaprojekte in Saudi Arabien: Über 19 Quadratkilometer soll in Riyadh „das modernste Stadtzentrum der Welt“ entstehen. Dieses Projekt bewirbt die Stadt jetzt mit einer neuen LED-Installation in der Freizeit-Anlage Boulevard World, in der man verschiedene Kultur-Zonen entdecken kann.

Die Installation ist Teil eines Themen-Gebäudes für New Murabba. Die Fensterfront verkleidete man mit semi-transparentem LED-Film: So sieht man von außen eine LED-Fassade, von innen ist der Film fast vollständig transparent und gibt den Blick nach außen frei. Das LED-Produkt stammt von Britepixl aus Dubai, die Spezial-Displaylösungen fertigen.

In diesem Video zeigt Britepixl die Installation in Aktion:

Zuerst hatte Dave Haynes vom invidis-Partner Sixteen-Nine über das Projekt berichtet.