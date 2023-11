Vor 208 Jahren markierte die Schlacht bei Waterloo die Niederlage von Napoleon. Vom Leben des Herrschers erzählt der neue Blockbuster Ridley Scott, der am 22. November in die Kinos kommt. Die ikonischste aller Werbeaktionen für den Film startete das Londoner Kino BFI Imax: Vom Riesenbanner auf der Kinofassade schaut Napoleon herunter auf die Waterloo Bridge, die als Synonym für seine endgültige Niederlage gilt.

Die Fassade des BFI ist die größte Plakatfläche Europas und damit bildlich für die Macht, die Napoleon zu seiner Zeit hatte. Die kreative Gestaltung dieses OoH-Auftritts stammt von Empire Design, die Planung erfolgte durch MG OMD und Talon. Vermarktet wir die BFI-Fassade von Ocean Outdoor.

Eine breitere Out-of-Home-Kampagne umfasst großformatige DooH-Screens von Ocean Outdoor in acht weiteren britischen Städten, zusammen mit Werbeflächen am Straßenrand, in Einkaufszentren und in der Bahn. Zum OoH-Mix gehören auch weitere große Banner und Busflächen. Den Filmstart begleitet zudem eine TV-, Radio- und Online-Kampagne.