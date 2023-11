Congatec hat einen neuen CEO: Dominik Reßing leitet jetzt das Embedded-Computing-Unternehmen, das seinen Hauptsitz im niederbayerischen Deggendorf hat. Zuvor war er Vice President bei Avnet Embedded, wo er unter anderem die Embedded-Geschäfte des früher als MSC bekannten Unternehmens leitete.

Dominik Reßing hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche. „Meine Leidenschaft ist es, die vielfältigen technischen Möglichkeiten der Embedded- und Edge-Computing-Technologien in echten Kundennutzen zu transformieren“, sagt Dominik Reßing. „Congatec ist als die beste Marke für Standard Computer-on-Modules anerkannt. Meine Aufgabe ist es nun, die Lösungskompetenz des Unternehmens weiter zu stärken.

Congatec ergänzt seine Building-Block-Produkte mit applikationsfertigen Lösungen. Sie sollen es OEM-Kunden ermöglichen, sich stärker auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren, Innovationszyklen weiter zu verkürzen und durch den frühzeitigen Einsatz moderner Technologien das volle Marktpotenzial zu erschließen.

In seiner neuen Funktion vervollständigt Dominik Reßing das Top-Management von Congatec – mit Daniel Jürgens als CFO und Konrad Garhammer als COO & CTO. Neben dem Ausbau des Lösungsportfolios will das Management-Team die Internationalisierung beschleunigen, die Zuverlässigkeit und Effizienz der Supply Chain steigern und das Wachstum in Märkten wie Robotik, Medizintechnik, Industrieautomation und kritischen Infrastrukturen vorantreiben.