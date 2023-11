Gestern wurde bekannt, dass der Distributor Kern & Stelly den Marktteilnehmer Prodytel übernehmen wird. Nun hat die Midwich Group, der Mutterkonzern von Kern & Stelly Details zur Akquisition veröffentlicht.

Über Kern & Stelly wird die Midwich Group 51 Prozent der Anteile von Prodytel übernehmen, für eine Summe von 8,5 Millionen Euro. Durch Put/Call-Optionen ist der Erwerb der restlichen 49 Prozent im Juni 2024 für einen festen Betrag von 8,1 Millionen Euro möglich. Ein zusätzlicher erfolgsabhängiger Betrag von bis zu 5,5 Millionen Euro fällt im Jahr 2026 an.

In seinem letzten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 erzielte Prodytel einen Umsatz von 22 Millionen Euro und einen Gewinn vor Steuern von 4 Millionen Euro. Das Bruttovermögen zum 31. Dezember 2022 betrug 6,3 Millionen Euro.

Der Nettobarmittelbestand von Prodytel zum Zeitpunkt der Unterzeichnung betrug rund 0,7 Millionen Euro. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch das Bundeskartellamt.

Der maximale Gesamtpreis – einschließlich erfolgsabhängiger Gegenleistung und abzüglich Bargeld bei Unterzeichnung – für den Kauf aller Anteile beträgt 21,4 Millionen Euro.

Neuer MD bei Midwich

Erst im Oktober hatte die Midwich Group verkündet, das Wachstum in der EMEA-Region zu forcieren – unter anderem mit der Ernennung von Mathieu Payet zum Managing Director EMEA.

„Die EMEA-Region stellt ein sehr bedeutendes Wachstumspotenzial für die Gruppe dar“, sagte Mathieu Payet. „Ich freue mich über die Gelegenheit, mit unseren 620 Teammitgliedern in der Region zusammenzuarbeiten, um unsere geografische Präsenz zu erweitern und unser Angebot in den Bereichen visuelle Medien, aber auch UC&C, Audio, Beleuchtung und Broadcast zu stärken. Mehrere Initiativen, die darauf abzielen, Fachwissen zu teilen und neue Synergien in der Region zu schaffen, wurden bereits umgesetzt oder werden in den kommenden Monaten das Licht der Welt erblicken – ein spannender Moment für uns alle.“

Die Region ist für 46 Prozent des Umsatzes der Gruppe verantwortlich – vor der Übernahme.