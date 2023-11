Kern & Stelly übernimmt Prodytel: Mit der Übernahme durch Kern & Stelly – ein Tochterunternehmen der britischen Midwich-Gruppe – sollen die Kunden beider Unternehmen Zugang zu einer erweiterten Palette von ProAV-Lösungen erhalten und von der technologischen Expertise und Beratungskompetenz der jeweiligen Teams profitieren.

Die Prodytel Distribution GmbH wurde 2003 gegründet, ursprünglich als Hersteller von Audiocodecs, bevor das Unternehmen 2014 seinen Fokus auf die Distribution verlagerte. Seitdem hat Prodytel ein Medientechnik-Anbieterportfolio rund um 35 Hersteller mit 5.800 Produkten aufgebaut, darunter die Digital Signage-Lösungen von Onelan (Uniguest) und Panasonic sowie die UC-Premiummarken Biamp, Aver und Jabra. Prodytel soll mit dem Fokus auf den Unternehmens- und Bildungsmarkt das Angebot von Kern & Stelly ergänzen. Am Unternehmensstandort in Stein bei Nürnberg betreibt Prodytel auch ein eigenes Schulungszentrum. Auf einer Fläche von 230 Quadratmetern bietet die Prodytel Academy Technologieseminare, Schulungen und Produktdemonstrationen für Kunden.

Andreas Stelly, Geschäftsführer von Kern & Stelly Medientechnik, kommentiert: „Mit der Übernahme der Prodytel Distribution GmbH investieren wir weiter in einen stark wachsenden Audio Markt und erweitern unser AV-Portfolio um weitere Produkte und Lösungen im audiovisuellen Bereich. Dank der namhaften Audio-Hersteller können wir sowohl für neue als auch bestehende Kunden ein umfassendes und spannendes Leistungsangebot im AV & Audio-Bereich entwickeln. Das Sortiment von Prodytel ergänzt unser Portfolio ideal, sodass wir ganzheitliche Lösungen für Konferenz-, Meeting- und Schulungsräume anbieten können.“

„Positives Gefühl für die Unternehmenskultur“

Stephen Fenby, Geschäftsführer der Midwich-Gruppe, ergänzt: „Wir freuen uns, die Übernahme von Prodytel abgeschlossen zu haben, die unser Technologieangebot in der DACH-Region stärkt. Prodytel hat einen guten Ruf auf dem Markt, der es dem Unternehmen ermöglicht hat, erstklassige Marken anzuziehen. Die Kunden schätzen die Expertise des Unternehmens sehr und werden nun von dem kombinierten Portfolio von Prodytel und Kern & Stelly profitieren können. Wir freuen uns darauf, mit Christian und seinem Team zusammenzuarbeiten, um auf dem Erfolg des Unternehmens in den letzten Jahren aufzubauen.“

Christian Carrero, Geschäftsführer von Prodytel, sagt: „In den letzten 20 Jahren habe ich nicht nur viele persönliche Beziehungen zu vielen Menschen innerhalb der Midwich-Familie aufgebaut, Prodytel hat auch oft mit Kern & Stelly an gemeinsamen Projekten gearbeitet. Aus diesen Interaktionen hatte ich bereits ein positives Gefühl für die Unternehmenskultur bei Kern & Stelly entwickelt. Ich hatte im Laufe der Jahre einige Angebote, mein Unternehmen zu verkaufen, aber als sich die Gelegenheit bot, der Midwich-Familie beizutreten, schien es nur logisch auf der Grundlage dieser vergangenen Interaktionen. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Geschäft Prodytel auf die nächste Stufe des Vertriebs bringen kann, und dass wir umgekehrt unser Fachwissen im Audio- und AV-Projektmanagement einbringen können, um Kern & Stelly beim weiteren Ausbau seines Geschäfts in Deutschland zu unterstützen. Ich persönlich freue mich sehr darauf, meine 25-jährige Erfahrung im globalen AV-Markt in die Gruppe einzubringen und freue mich schon auf viele neue, spannende Projekte innerhalb von Kern & Stelly sowie Midwich.“