Der Distributor Kern & Stelly veranstaltet am 26. und 27. April 2023 wieder seine Hausmesse Medialog. Wie auch 2022 findet die Medialog in der Halle 45 in Mainz statt. Auf die AV- und UC-Branche wartet eine Mischung aus Messe- und Netzwerk-Event. Die Veranstaltung ist den Fachhandelspartnern von Kern & Stelly vorbehalten.

Das Produktmanagement-Team von Kern & Stelly wird vier geführte Rundgänge pro Tag zu folgenden Themen anbieten: Education, Videokonferenzen, LED & Projektion sowie Smart Office/ Digital Signage. Zu den Ausstellern gehören Absen, Atlona, BenQ, Brightsign, Elmo, Epson, Legrand, Lenovo, LG, Sharp/NEC, Poly, Promethean, Samsung, Smart, Sony und Zoom.

„Wir werden uns dieses Jahr noch mehr auf die Stände und die Produkte fokussieren und das mit Standführungen thematisch unterstützen. Ein Signage-System aus Touchdisplays und Connect Signage wird in der Halle den Besuchern per Self-Service Informationen bereitstellen“, sagt Heiko Wülfken, Marketingleiter bei Kern & Stelly Medientechnik. Außerdem sollen Besucher die Möglichkeit haben, Kontaktdaten per Scan der digitalen Visitenkarte mit QR-Code auf den Badges auszutauschen.