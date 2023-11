Zwischen all den kommerziellen Medienflächen zieht Las Vegas auch die digitalen Künste an: D’Strict eröffnet hier sein erstes Museum Nordamerikas. Das koreanische Kreativlabor ist hauptsächlich für seine Forced-Perspective-Inszenierungen auf der großen Eck-LED in Seoul bekannt. Unter der Marke „Arte Museum“ zeigt D’Strict seine immersive Kunst-Serie „Eternal Nature“ in festen Ausstellungen. Ab 29. November gibt es sie in Las Vegas zu sehen.

Die Ausstellung Eternal Nature besteht aus 14 immersiven Projection-Mapping-Installationen, die von verschiedenen Naturphänomenen inspiriert sind. Sie heißen beispielsweise Beach Aurora oder Star Raindrops. Zudem zeigt D’Strict in seinen Museen wandernde Sonderausstellungen, wie zum Beispiel Künstlerkooperationen.

Mitunter setzte D’Strict für das Arte Museum die Installation „Wave“ um, die bereits als Public-Art-Show in Seoul lief:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.

Mehr erfahren Video laden Vimeo immer entsperren

Die Ausstellung in Las Vegas ist das mittlerweile achte Arte Museum: Neben vier Museen in Korea gibt es eines im chinesischen Chengdu, eines in Hong Kong sowie eines in Dubai. Die Vegas-Ausstellung wird in einem Gebäude direkt am Las Vegas Strip eröffnen – kurz bevor die Digital Signage Experience (DSE) dort vom 2. bis 5. Dezember stattfindet.