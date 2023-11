15,5 Millionen Quadratmeter Ladenfläche steht in den 20 größten Städten Deutschlands leer. Das geht aus einer Untersuchung der Plattform Localyzer hervor. An der Spitze steht die Hauptstadt: Berlin hat 3,8 Millionen Quadratmeter leere Ladenfläche – das macht 0,43 Prozent aller gewerblichen Quadratmeter aus. Hamburg nimmt mit einem prozentualen Leerstand von 0,35 Prozent den zweiten Platz ein. Und München landet mit 1,6 Millionen leerstehenden Quadratmetern auf Platz drei.

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man die leere Fläche in Relation zu bestehenden Unternehmen setzt: Hier führt Nürnberg das Ranking an. Auf jedes der 16.458 registrierten Unternehmen kommt eine Leerfläche von 85 Quadratmetern. Zum Vergleich: Die beiden Ruhrgebiet-Städte Bochum und Essen liegen mit knapp 37 Quadratmetern leerer Ladenfläche auf ein registriertes Unternehmen auf Platz zwei.

Geringste leerstehende Ladenfläche in Wuppertal

Gerade mal 0,1 Prozent der Gewerbeimmobilien haben in Wuppertal keinen Mieter oder Betreiber. Ähnlich ist es im nordrhein-westfälischen Münster, wo es 0,02 Prozent Leerstand gibt.

Am teuersten sind die leeren Gewerbeimmobilien in Frankfurt am Main. Die durchschnittliche Monatsnettomiete beträgt auf der untersuchten Immobilienplattform 9.607 Euro. Der Quadratmeterpreis hingegen ist mit 14,77 Euro in Hamburg am höchsten. In Duisburg ist es am günstigsten, einen Laden zu eröffnen: Hier gibt es Gewerbeimmobilien für durchschnittlich rund 324 Euro netto im Monat zum Mieten.

Ladensterben geht weiter

Betrachtet man die Leerflächen in Zusammenhang mit dem Ladensterben, werden sie sich voraussichtlich noch vermehren: Nach Einschätzung des Handelsverbandes Deutschland werden zum Jahresende rund 9.000 Geschäfte ihre Ladentüren für immer schließen müssen. Stimmt diese Prognose, bleiben bundesweit nur 311.000 Geschäfte (Kleinstbetriebe ausgenommen) übrig.

Localyzer ermittelte die leeren Ladenflächen mit der Untersuchung von 20.000 Gewerbeimmobilieninseraten eines Immobilienportals.