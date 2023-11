Der Lokaltourismus bewegt sich schleichend aus der Plakat- in die Displaywelt. Im oberbayerischen Ruhpolding, einer für Wintersport bekannten Gemeinde, hatte man schon bis 2022 die klassischen Plakathäuschen im Außenbereich eingesetzt. Ende des Jahres baute der österreichische Unternehmen Peakmedia, eine Zetadisplay-Tochter, den Digital Signage-Auftritt des kommunalen Tourismus aus.

Beim Ruhpolding Tourismus Kommunalunternehmen, kurz RTK, läuft die Kommunikation jetzt über sieben Displays: vier 75-Zoll Screens für zwei doppelseitige Outdoorstelen, ein 43-Zoll Kundenstopper Bereich der Gästebetreuung und 55-Zoll-Semioutdoor-Screens im Schaufenster.

Stelen im Ortskern: Informieren und Werben

„Weitere digitale Outdoor-Anzeigen waren schon lange ein Thema. Den entscheidenden Anstoß für den Ausbau brachte nun die Notwendigkeit einer flexiblen, zeitgemäßen Infodarstellung für unsere Gäste,“ sagt Lisa Beilhack, Projektmanagerin Brand des RTK. An den Plakathäuschen habe der Zahn der Zeit genagt. Außerdem hätten sie nicht mehr den Anforderungen des Tourismus entsprochen: „Musste etwa eine Veranstaltung abgesagt werden, waren Manpower und Zeit zur Aktualisierung des Aushangs notwendig“, sagt Lisa Beilhack.

Das neue System sollte leicht bedienbar sein und auch dynamische Inhalte wiedergeben können. Die Plakathäuschen ersetzte man deshalb mit den Outdoorstelen – eine in der Dorfmitte und die zweite beim Busbahnhof. Der Content reicht von Veranstaltungen, über Wandertipps bis hin zu Werbevideos für den Biathlon Weltcup. Auch Kooperationspartner und Freizeitbetriebe können Werbeslots über den Vermarkter Monitorwerbung buchen.

Schnittstelle zum Veranstaltungskalender

Peakmedia programmierte für das RTK Schnittstellen, unter anderem mit deren Website-Dateninfrastruktur. Das Digital Signage-System holt sich nun aus der Datenbank Informationen rund um die dort eingegebenen Veranstaltungen und spielt sie automatisiert im vorgegebenen Design über die Stelen aus.

Für die Wanderrouten finden Besucher über einen QR-Code auf dem Screen nähere Details zur Tour. „Die QR-Codes sind für uns gleichzeitig ein Analysetool. Wir sehen, wie oft sie gescannt werden, erhalten mit der Zeit einen guten Blick über die Interessen und können unseren Content entsprechend anpassen“, sagt Lisa Beilhack.

Zukunftsprojekt: LED-Wall am Ortseingang

Die Besucher des Ortes nehmen die Stelen laut Lisa Beilhack gut an. Auch Werbetreibende würde großes Interesse zeigen. Erweiterungen sind schon geplant: Zukünftig soll der Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel um Live-Tracking ergänzt werden. Außerdem will Ruhpolding am Ortseingang eine LED-Wall anbringen.