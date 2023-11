Navori Labs hat mit Walmart de México y Centroamérica einen neuen Großkunden: In den Walmart-Connect-Filialen Mexikos, wie die Omnichannel-Stores des Konzerns heißen, implementiert der Software-Anbieter seine CMS-Plattform QL. Zusätzlich entschied sich Walmart, die demographischen Daten seiner Kunden per Kamera-Analyse einzufangen. Hier liefert Navori seine Aquaji-Lösung, welche die Daten direkt in das CMS einspielt.

Die integrierte Lösung nutzt Walmart nicht nur, die Konsumgewohnheiten seiner Kunden besser zu verstehen – auch den DooH-Werbepartnern stehen die Daten zur Verfügung. Damit unterstützt das Digital Signage-Netz in den Stores auch programmatische DooH-Werbung, Werbekampagnen-Management und Proof-of-Playback-Reporting.

Kameras erfassen anonyme Daten

Derzeit verfügt jede Filiale über eine Kamera in der Nähe des Eingangs. Sie ist in einem Totem installiert, in dem auch ein Hochformat-Display integriert ist. Die Kamera schwenkt automatisch, um Kunden anonym zu erfassen. Sie sammelt also demographische Daten wie Geschlecht oder Alter sowie Daten über den Fußverkehr. Aquaji speist diese in das CMS ein, zusammen mit Proof-of-Play-Daten für die angezeigte Werbung.

Noch mehr Displays in den Stores

Navori Labs wurde Anfang 2023 auf Walmart aufmerksam, als der Retailer sein Interesse an einer neuen Digital Signage-Strategie bekannt gab. Teil dieser Strategie war auch die DooH-Integration und Programmatic-Fähigkeiten. Walmart Connect plant, in Zukunft noch mehr QL-gesteuerte Displays und Aquaji-Kameras in den Stores zu installieren. Auch bestehende SoC-Displays sollen in das Navori-System integriert werden.

Walmart implementierte die Digital Signage-Lösung bereits in allen 173 Supercentern Mexikos und in 180 von 200 Sam’s Club-Filialen im Land. Die restlichen 20 Filialen sollen folgen.