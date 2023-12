Die Digitalagentur Curious Company ernennt André Hennen zum Kreativchef. Er wird sich auf das Thema „immersives Storytelling“ konzentrieren. Die Hamburger Agentur führt die Ernennung als wichtigen Meilenstein bei ihrer Fokussierung an, die auf der Verzahnung von Storytelling, Technologie und Unternehmenszielen beruht. André Hennen ist seit knapp 20 Jahren in der Kreativbranche tätig und hat laut Curious Company mehr als 150 Auszeichnungen für seine Arbeit erhalten.

In den letzten zehn Jahren hat André Hennen Unternehmen wie Telekom, Europa-Park, Google, LaRed, Thjnk und Accenture Song mit seiner Expertise unterstützt. Vor seiner Selbstständigkeit war er bis 2014 Creative Director bei Leagas Delaney. Frühere Stationen umfassen Sinner Schrader, Grabarz & Partner sowie Jung von Matt. Seit 15 Jahren unterrichtet er an Hochschulen und ist Mitglied und Juror beim ADC.

André Hennen hat außerdem das Buch „Kunst, Kommerz & Kinderkriegen” geschrieben und ist Podcast-Host. Zudem gründete er das Software-Startup Asap Industries, das er an Xing verkaufte. Bereits seit vielen Jahren arbeitet er eng mit Curious Company und dem Gründer Henning Westerwelle zusammen. Unter anderem hat er an Projekten wie der Globetrotter VR-Experience mitgewirkt.

„Ich arbeite bereits seit vielen Jahren mit André zusammen und weiß daher: Mit seinem Erfahrungsschatz und kreativem Gespür für das Erzählen von fesselnden Geschichten in neuen Formaten und auf neuen Wegen, ist er genau der richtige Kreativchef für uns – und unsere Kunden“, sagt Henning Westerwelle, Gründer und Geschäftsführer der Curious Company.

Die Ernennung von André Hennen führt Curious Company als wichtigen strategischen Schritt an, nachdem Julia Wübbe Anfang des Jahres zur Co-Geschäftsführerin befördert wurde. Die Agentur konzentriert sich darauf digitale Markenerlebnisse mit greifbarem Mehrwert zu schaffen. André Hennen soll seine Expertise in den Bereichen Storytelling, künstliche Intelligenz und kreative Technologien in die Projekte der Agentur einbringen und das Führungsteam unterstützen.

„Curious Company ist einfach genau die Art von Agentur, die ich immer gesucht habe: immersive Story, neue Technologien und Business-Relevanz – gleichberechtigt und auf höchstem Niveau”, sagt André Hennen. Sein Part, das immersive Storytelling, sei kein Buzzword, sondern die Kunst, mit der Menschen zum aktiven Teil der Kommunikation werden. „Daher ist die Kombination mit Business und Tech so wichtig: Wie integrieren wir die Story über alle wichtigen Touchpoints hinweg? Welche Technologie bringt unsere Geschichte am emotionalsten rüber?“, sagt André Hennen weiter.

Aktuelle Projekte von Curious Company umfassen eine B2E-Kommunikationsplattform für Siemens und die Neuausrichtung der digitalen Content-Strategie von Globetrotter.