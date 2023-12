Das US-Unternehmen RTI, unter anderem Hersteller von AV-Steuerungseinheiten, hat Mike Jordan als Chief Product Officer eingestellt. In dieser neuen Funktion wird Mike Jordan vor allem die Produktentwicklungsaktivitäten überwachen und vorantreiben. Er berichtet direkt an CEO Joe Roberts.

„Wir heißen Mike im RTI-Team willkommen und freuen uns auf seine Vision und Führung“, erklärt Joe Roberts. „Mike kann nicht nur auf eine lange Erfolgsgeschichte in der Branche zurückblicken, sondern teilt auch unser großes Engagement für die gewerblichen und privaten Integratoren, die unsere Produkte installieren. Wir freuen uns auf seine Führung bei der Entwicklung und Umsetzung des Plans, mit dem wir unsere weltweite Präsenz im Bereich Steuerung und Automatisierung ausbauen.“

Positionen bei Snap One und Core Brands

Mike Jordan verfügt über mehr als 12 Jahre Führungserfahrung in der Branche. In den vergangenen fünf Jahren war er Senior Vice President of Products bei Snap One und leitete unter anderem die Control4-Produktlinie. Vor Snap One hatte er eine ähnliche Position bei Core Brands inne – dort arbeitete er bereits mit Joe Roberts zusammen, der zu dieser Zeit President des Unternehmens war.

„Ich freue mich darauf, wieder mit Joe sowie mit unserem Gründer und CTO Kevin Marty und dem gesamten RTI-Team zusammenzuarbeiten, um einzigartige Lösungen zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse unserer Integratoren und Vertriebspartner in allen unseren globalen Märkten ausgerichtet sind“, kommentiert Mike Jordan. „Wir sind mit unseren aktuellen Hardware- und Software-Produkten gut aufgestellt, um in allen vertikalen Bereichen erhebliche Chancen zu schaffen. Das Team und ich arbeiten bereits an neuen Lösungen, um unsere Partner dabei zu unterstützen, kontinuierlich neue Geschäfte zu gewinnen und ihren Kunden außergewöhnliche Erfahrungen zu bieten.“