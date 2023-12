Avixa gibt die Wahlergebnisse für das Board of Directors 2024 und das Leadership Search Committee bekannt: In den Vorstand kommen Kaushik Mukhopadhyay, CTS, Managing Director & CEO bei Avid, und Christian Carrero, Managing Director bei Prodytel. Mradul Sharma, Gründer und Geschäftsführer von 3CDN Workplace Tech bleibt Mitglied des Board of Directors.

Brad Sousa, CTO, AVI Systems, wurde von den AVIXA-Mitgliedern zum zum Secretary-Treasurer des Boards gewählt, bevor er am 8. November 2023 plötzlich verstarb. Das Leadership Search Committee wird noch vor Ende des Jahres eine Sonderwahl für die Position des Secretary-Treasurer ankündigen.

Ins Leadership Search Committee (LSC) berufen wurden Laila Hede Jensen, Global Group Chief Business Expansion Officer bei Zetadisplay, und Gale Moutrey, Global Vice President, Brand + Workplace Innovation bei Steelcase. Die Avixa-Mitglieder wählten zudem Michael Bridwell, Vice President Commercial Sales bei Sonance, ins LSC.

Darüber hinaus berief der Martin Saul, Chair of the Board of Directors, Pedro Valletta, CEO von Interpro AV, und Juan José Vila, CSO von Equipson, in das LSC.

Die Liste des Avixa Board of Directors 2024: LSC Chair: Martin Saul, ICAP Global

Martin Saul, ICAP Global Chair of the Board of Directors: Cathryn Lai, Openbet

Cathryn Lai, Openbet Vice Chair: Jatan Shah, QSC

Jatan Shah, QSC Secretary-Treasurer: Wird Anfang 2024 bekanntgegeben

Wird Anfang 2024 bekanntgegeben Directors: Christian Carrero, Prodytel; Dorothy Di Stefano, Molten Immersive Art; Nyere Hollingsworth, Grainger; Laila Hede Jensen, Zetadisplay; Gale Moutrey, Steelcase; Kaushik Mukhopadhyay, Avid; Mradul Sharma, 3CDN Workplace Tech; und Bren Walker, Kirkegaard.

Avixa dankt der scheidenden LSC-Vorsitzenden und ehemaligen Chair of the Avixa Board Sam Phenix, Phenix Consulting, sowie den scheidenden Board-Mitgliedern Michelle Grabel-Komar, Full Compass Systems, Tze Tze Lam, Electro-Acoustics Systems, und Dena Lowery, Opus Agency.

Der Verband würdigt auch die Beiträge der scheidenden LSC-Mitglieder Sharath Abraham, CTS, Jabra, Christian Orcin, D&B Audiotechnik Iberia, und Althea Ricketts, Shure Incorporated.