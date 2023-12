LG kündigt für die CES in der kommenden Woche die neueste Produktreihe der QNED- und QNED Mini-LED-Screens 2024 an, die bis zu 98“ Screengröße verfügbar sein werden. Der neue α8 AI-Prozessor soll über deutlich mehr Rechenpower verfügen, im Vergleich zu ihrem Vorgänger 1,3 x KI-Leistung, 2,3 x Grafikleistung und 1,6x schnellerer Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Das Modell LG QNED Mini LED TV QNED90 verfügt über eine Million Graustufen, was für einen lebendigen Kontrast sorgen soll. Mit einem schlanken Design und einem schlanken Profil von nur 29 mm sollen die LG 2024 QNED-Screens einfach der Wand montiert werden können.

Mit dem webOS Re:New-Programm bietet LG ein Upgrade auf die neueste Version seiner webOS-Smart-TV-Plattform an, um mehr Smart-TV-Besitzern in den nächsten fünf Jahren das aktuellste Benutzererlebnis zu bieten. Erstmals bietet LG auch einen riesigen 98-Zoll-Screen für das heimische Wohnzimmer an, zusätzlich zu den 43, 50, 55, 65, 75 und 86-inch-Screens.

