Content Heise beteiligt sich an Deep Content

Die Hannoveraner Mediengruppe Heise (c’t, iX, heise online) übernimmt Anteile am Medien- und Kommunikationshaus Deep Content. Neben klassischen Digitalagenturleistungen rund um KI, VR, AR und digitale Transformation sind die Leipziger auch Herausgeber der Digital-Magazine Mixed, The Decoder und Space4Games. Mit der KI-Plattform DC I/O bietet Deep Content zudem eine Unternehmenslösung für Content-Workflows mit generativer KI.

„Die sehr gute Zusammenarbeit bei unserem KI-Podcast hat uns überzeugt, dass Deep Content hervorragend zu unserem Geschäftsbereich Content passt“, betont Ansgar Heise, Geschäftsführer der Heise Group. Der werktägliche Podcast KI Update erreichte in nur sechs Monaten fast eine Million Abrufe. „Wir freuen uns auf eine noch engere Zusammenarbeit, vor allem beim Aufbau unseres KI-Fachdienstes und weiteren Austausch von KI-Kompetenzen, etwa bei Newslettern, Webinaren und Workshops.“

Benjamin Danneberg, einer der Gründer und Geschäftsführer von Deep Content sagt: „Heise steht für Qualitätsjournalismus in der IT-Welt und ist daher für uns der perfekte Partner, wenn es um die Skalierung unserer Geschäftsmodelle geht. Sowohl im Tech-Journalismus als auch in der Beratung von Unternehmen und Organisationen – hier insbesondere beim sinnvollen Einsatz von KI – werden wir in den nächsten Monaten und Jahren weitere starke Synergien schaffen.“

