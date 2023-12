Der Schweizer Integrator Digmedia hat Triax Solution Systeme aus Berlin übernommen. Wie das Unternehmen auf seiner Linkedin-Seite bekannt gab, bezog man gemeinsam mit den ehemaligen Triax-Angestellten im September neue Büros an der Berliner Innungsstraße. Das gesamte System von Triax – das Rechenzentrum mit allen Daten – läuft laut Digmedia inklusive Gewährleistung des Supports weiter.

Das Zentralschweizer Unternehmen will mit der Übernahme das B2B-Lösungsgeschäft in Hotels, Krankenhäusern und Altersheimen stärken und seine Tätigkeit in der Dach-Region ausbauen. Für seine Zielgruppe bietet Digmedia Gesamtlösungen im Bereich Kommunikationssysteme – darunter Digital Signage, TV-Systeme und Cloudservices.