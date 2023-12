Die DOOH-Anbieterin stattet die Stadt Kriens aus und setzt dabei auf einen Mix aus bewährten Formaten und Innovationen. Livesystems hat sich bei der Ausschreibung zur Vergabe der Konzession für die Vermarktung und Bewirtschaftung der öffentlichen Werbestandorte der Stadt Kriens erfolgreich gegen die Mitbewerber durchgesetzt. Der Einwohnerrat erteilt der Spezialistin für DOOH-Werbeflächen die entsprechende Konzession mit einer Laufzeit von 6.5 Jahren ab dem 01. Juli 2023.

8-mal Werbung, 2-mal Verkehr

Kriens ist mit rund 29.600 Einwohnern die drittgrößte Stadt der Zentralschweiz. Die digitalen Screens befinden sich im Stadtzentrum. Während 8 Werbeflächen kommerziell genutzt werden, vermitteln zwei digitale Flächen Informationen der Stadt Kriens zum aktuellen Verkehrsgeschehen. Nach einem Bericht der Luzerner Zeitung bringt der Livesystems-Vertrag der Stadt 197.000 Franken ein.

Mit dem Ausbau in Kriens wird die Reichweite von Livesystems in der Zentralschweiz weiter erhöht. „Wir freuen uns sehr über den Zuschlag und die Zusammenarbeit mit der Stadt Kriens“, sagt Christian Imhof, COO von Livesystems. „Die Strategie der Stadt Kriens, die Lose für analoge und digitale Screens getrennt auszuschreiben, zeigt die Absicht der Stadt, in beiden Bereichen mit Profis zusammenzuarbeiten.“ Für Kriens sollen sowohl Cityscreen als auch das neu entwickelte F12D-Format zum Einsatz kommen.