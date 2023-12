DooH-Werbung gezielt in den Regionen ausspielen, wo die TV-Werbung nicht performt hat. Dieses kombinierte Werbeprodukt bieten seit diesem Jahr die Außenwerber Ströer und Wall in Deutschland. Beide nutzen eine datenbasierte KI-Lösung von All Eyes On Screens (AEOS), ehemals Adscanner. Jetzt lässt sich das Angebot über die DSP The Trade Desk buchen. Und die Plattform weitet das Angebot zusätzlich auf alle digitalen Medien aus: Online, In-App, digitales Audio und Connected TV.

Für den TV Boost AOES greift DSGVO-konform auf die TV-Daten von mehr als einer Million Haushalten in ganz Deutschland zurück, die über das Netz von Vodafone TV-Signale empfangen. Über diese hohe Fallzahl sollen Werbetreibende selbst lokal auslesen können, ob sie den Werbedruck insgesamt oder im Bezug auf eine einzelne Kampagne ausreichend aufbauten. Diese Informationen legt AOES dann über die Plattform von The Trade Desk in einzelnen Targetingsegmenten ab. The Trade Desk macht die Daten den Werbetreibenden zugänglich und stellt sie exklusiv einzelnen Kunden für kampagnenbasiertem Tracking zur Verfügung.

„Die Erweiterung unseres Angebotes über eine Bereitstellung von Targetingsegmenten auf The Trade Desk ist für uns der nächste logische Schritt“, sagt Marin Curkovic, CEO von AEOS. Mit Hivestack habe man schon länger zusammen gearbeitet – das sei jetzt in eine exklusive Partnerschaft gemündet.

„Durch unsere Partnerschaft mit AEOS bauen wir eine sehr wichtige Brücke zwischen linearem TV und digitalen Kanälen im offenen Internet“, sagt Christian Walter, Director Data Partnerships EMEA bei The Trade Desk. Das habe große Auswirkungen für alle Marken und Agenturen, für die Fernsehwerbung im Zentrum werblicher Ansprache steht.