Der Dubai Airport leistet sich eine Kooperation mit der Medienkunst-Sensation Refik Anadol: Für noch mehr Immersion zeigen die Screens in der Arrival-Halle des Terminal 1 die Datenkunst-Serie „Data Portal: Nature“. An der Ausstellung ist auch der DooH-Vermarkter JC Decaux beteiligt, der seine großformatigen Screens als Leinwand für die Kunst freigibt.

In das sich stetig verändernde KI-Kunstwerk fließt ein Datensatz aus mehr als 400 Millionen Naturbildern ein. Die verschwimmenden Skulpturen lassen Formen und Farben von Wasser, Korallen und Pflanzen erkennen. „Data Portal: Nature“ hat vier Kapitel – alle sollen die Fragilität unserer Ökosysteme darstellen.

Refik Anadol arbeitet nach eigenen Angaben schon lange mit Forschern zusammen, um die Natur anhand von Datensätzen zu entschlüsseln. „Jedes Projekt war ein Schritt hin zu einem besseren Verständnis der Natur, eine Ode an die Schönheit und Komplexität des Planeten. Das Kunstwerk, das wir in Dubai präsentiert haben, stellt die nächste Entwicklung dieser Reihe dar, in der Kunst, Daten und Natur miteinander in Kontakt treten und uns in neue Gebiete der digitalen Ökologie vorantreiben.“

Diese Ausstellung am Dubai Airport wird bis Ende März 2024 zu sehen sein.