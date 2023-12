Visual Art installiert Digital Signage-Screens seit 2006 – seit dem Gründungsjahr von invidis. Lange war das Unternehmen als Integrator nur in der schwedischen Heimat aktiv, heute betreiben die Stockholmer Tochterunternehmen in ganz Europa und in Nordamerika. Zum Jahreswechsel zählt Visual Art mehr als 75.000 aktive Lizenzen in Europa, Asien und Australien.

Das Wachstum in den vergangenen zwei Jahren war immens, denn die Anzahl der aktiven Lizenzen hat sich laut invidis-Marktdaten mehr als verdoppelt. Mit 75.000 SaaS-Lizenzen bei Kunden wie Ocean Outdoor, 7-Eleven, Subway, Lego, McDonalds und vielen skandinavischen Einzelhandelsunternehmen hat Visual Art auch viele namhafte Kunden.

Eines der jüngsten Projekte der Schweden hängt in der Westfield Mall of Scandinavia: Zwei Halo-förmige LED-Displays und von der Decke hängende LED-Würfel: