Als CEO wird Fornell das Führungsteam von Poppulo leiten und zwischen der US-Zentrale des Unternehmens in Denver (Colorado) und der Europazentrale in Cork, Irland, pendeln. Fornell übernimmt die Führung von Poppulo an einem wichtigen Wendepunkt für das Unternehmen. Während der Pandemie explodierte die Nachfrage nach digitalen Kommunikationslösungen für den Arbeitsplatz. Poppulo bietet sowohl eine Mitarbeiter-App als auch ein CMS für Digital Signage.

Der Digital Signage Anbieter Four Winds Interactive (FWI) fusionierte vor etwa 2,5 Jahren mit dem irischen mobile-first Arbeitsplatzkommunikations-Anbieter Poppulo. Der Private-Equity-Eigentümer Vista Equity Partners baute mit Poppulo mitten in der Pandemie einen neuen Workplace-Plattform Anbieter. FWI-Mitgründer Levin startete 2005 den Digital Signage Anbieter mit interaktiven Musik-Sampling-Stationen. Von bescheidenen Anfängen wuchs das Unternehmen im Laufe der Zeit auf fast 700 Mitarbeiter auf beiden Seiten des Atlantiks -in Cork, Irland und Denver. Im Jahr 2023 reduzierte Poppulo seine Belegschaft um 12,5 Prozent. Von diesen Kürzungen waren 53 Personen in den USA, 21 in Irland (wo die Poppulo-Seite des Unternehmens gegründet wurde) und 11 in einem Büro nördlich von London betroffen. (Quelle: Sixteen-Nine)

„Die Lösungen von Poppulo helfen Marken dabei, wichtige Zielgruppen durch effektive Kommunikation anzusprechen und bessere Geschäftsergebnisse für das Unternehmen zu erzielen“, sagte Ruth Fornell, die neue CEO von Poppulo. „Unsere Mission ist es, Marken dabei zu helfen, ihr Geschäft durch besseres Mitarbeiterengagement und eine reibungslose Customer Journey voranzutreiben. Ich bin stolz, zu Poppulo zu kommen und auf dem starken Fundament des Unternehmens aus Innovation und kundenorientierten Lösungen aufzubauen. Ich bin David dankbar Vision, Führung und das Fundament, das er und sein Team geschaffen haben und auf dem wir schnell und strategisch aufbauen können, um allen unseren wichtigsten Stakeholdern zu helfen.“

Fornell verfügt über mehr als 30 Jahre Branchenexpertise u.a. in führenden Positionen bei Sovos, ACI Worldwide und NCR. Poppulo wird von mehr als 4.500 Kunden weltweit eingesetzt.