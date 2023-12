Die Rewe Group und die Mediaagentur OMD intensivieren ihre Zusammenarbeit: Ab dem 1. Januar 2024 wird sich eine eigene Agentur nur um die Unternehmen der Konzerngruppe kümmern, die laut OMD der fünftgrößte Werbespender in Deutschland ist. Die neu gegründete Agentur Pion3ers wird rund 100 Mitarbeiter vereinen, die exklusiv für Marken wie Rewe, Penny, Toom Baumarkt und DER Touristik arbeiten.

Die Leitung von Pion3ers übernehmen der 34-jährige Joel Koch, seit 2020 Geschäftsführer für den Rewe-Group-Account, und die 42-jährige Jana Eckhardt, die in die Geschäftsführung der neuen Agentur aufrückt. Beide waren an der Entwicklung des Rewe-Group-Mediageschäfts in den letzten Jahren beteiligt. Dazu gehörten die programmatische Umsetzung sowie die Angebotskommunikation nach dem Aus des gedruckten Rewe-Werbeprospekts 2023.

Den Vorsitz der Geschäftsführung von Pion3ers übernimmt die 42-jährige Susanne Grundmann von der Omnicom Media Group Germany zusätzlich zu ihrer Rolle als Chief Global Client Officer. Der Agenturname soll den Anspruch symbolisieren, Neuland zu betreten und den Markt voranzutreiben. Die Zahl und der Buchstabe „3E“ sollen die drei Kernwerte der Agentur repräsentieren: Exzellenz, Empathie und Empowerment, die sich auch im Logo widerspiegeln.

Dr. Jan Flemming, Media Director der Rewe Group, sagt: „Ob Print-Handzettelabschaltung, Loyalty-Weiterentwicklung oder weitere Digitalisierungsthemen: unser Umfeld ist dynamisch und erfordert mediaseitig transformative Lösungen. Diese treiben wir gemeinsam mit Pion3ers weiter mutig voran.“

Paul Remitz, CEO der Omnicom Media Group Germany, unterstreicht die fortwährende Transformation der Agenturgruppe und die Anpassung an sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen, um als „Agency as a Platform“ zu fungieren. Die maßgeschneiderte Lösung für den langjährigen Kunden Rewe Group sei daher ein konsequenter Schritt.