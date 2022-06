Die Rewe Group, zu der unter anderem Rewe, Penny und die toom-Baumärkte gehören, will im Rahmen ihres Media-Omnichannel-Ansatzes in Zukunft einen größeren Fokus auf Mediastrategie und Kanalweiterentwicklung legen. Daraus ergibt sich, dass der Agentur-Partner OMD weitere Aufgaben übernimmt, die bisher in-house verantwortet wurden: Zusätzlich zur Betreuung der klassischen Kanäle kam bereits Anfang des Jahres auch der Einkauf von programmatischen und I/O-Kampagnen hinzu. Im weiteren Verlauf des Jahres übernimmt OMD nun auch sukzessive die digitale Mediaplanung.

Das bereits zuvor durch die Agentur betreute dreistellige Mediavolumen wächst durch das Digitalmandat um einen signifikanten zweistelligen Millionenbetrag weiter an. Mit der Entscheidung soll eine integrierte Kampagnenumsetzung gefördert werden, bei der nicht zwischen digitalen und klassischen Kanälen unterschieden wird.

Mitte 2020 führte die Rewe Group ihre zuvor nach klassischen und digitalen Kanälen getrennten Mediateams in einem Omnichannel-Mediabereich zusammen. In diesem Zuge wurde auch die Zusammenarbeit mit OMD auf den Prüfstand gestellt und anschließend ausgebaut. Dabei habe von Anfang an eine Neuordnung im Sinne eines „One Media“-Gedankens stattgefunden, bei dem man nicht von Agentur und Kunde spricht, sondern mit transparenter Kommunikation und gemeinsamen Lösungen Hand in Hand am Erfolg der Rewe Group arbeite.

Erfolgreiche Kampagnen bereits erstellt

Im Rahmen der neuen Zusammenarbeit entstanden zuletzt bereits zahlreiche Kampagnen und First-Mover-Cases. Beispiele sind das mehrfach ausgezeichnete Contextual Video Tagging im linearen Fernsehen in Kooperation mit der Ad Alliance für Rewe Regional oder die gerade mit dem Deutschen Mediapreis bedachte „In MooH We Trust“-Umsetzung für Rewe Bio. So schaffte es Rewe auch als erfolgreichstes deutsches Unternehmen in die WARC 100 der weltweit besten Kampagnen 2021.

Der Rewe-Group-Etat wird bereits seit 17 Jahren vom Düsseldorfer Standort des Mediaagenturnetzwerkes betreut, seit Anfang 2020 verantwortet von Joel Koch als Managing Director und Jana Eckhardt als Managing Partner. „OMD hat auch nach jahrelanger Zusammenarbeit schnell verstanden, welche neue Richtung wir einschlagen möchten. Sie haben notwendige Veränderungen aktiv vorangetrieben und unterstützen uns mit voller Leidenschaft auf unserem Weg. Dabei ist es egal, ob jemand eine Rewe- oder OMD-E-Mail-Adresse hat – alles muss Hand in Hand funktionieren, damit wir das beste Ergebnis für unsere REWE Group-Marken erzielen. Das klappt hervorragend, weshalb wir uns freuen, unsere Partnerschaft im Digital-Bereich weiter auszubauen und dadurch in-house mehr Kapazität für Weiterentwicklungen zu schaffen“, erklärt Jan Flemming, Media Director der Rewe Group.

René Coiffard, CEO OMD, ergänzt: „Unsere gesamte Branche befindet sich in einem transformativen Wandel, in dem Flexibilität, Innovationskraft und eine gemeinsame Blickrichtung mit dem Kunden unerlässlich sind. Mit der Rewe Group so eng zusammenzuarbeiten und uns durch deren hohen Qualitätsanspruch immer wieder neu zu erfinden, stellt für OMD einen absoluten Mehrwert dar und lässt uns als gesamte Agentur wachsen.“