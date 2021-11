Mit der Sonderwerbeform Contextual Video Tagging haben die Mediaagentur OMD und die Ad Alliance für Rewe eine Regional-Kampagne realisiert, die nun Ende November mit einem silbernen Effie ausgezeichnet wird.

Erstmals wurde die Kampagne 2020 ausgespielt, doch auch in dieser Saison war sie für Rewe ein Erfolg. Beim Contextual Video Tagging wird Werbung im linearen TV auf Basis künstlicher Intelligenz abgespielt, wenn ein bestimmtes Schlüsselwort innerhalb der Sendung fällt. Zum Beispiel wird beim Format „Das perfekte Dinner“ auf Vox Werbung für Rewe-Tomaten gezeigt, wenn der Gastgeber anfängt, Tomaten zu schneiden.

Smart im klassischen TV

„Der KI-basierte Ansatz hebt unsere Kommunikation auf eine neue Ebene, in dem er den Zuschauern im richtigen Moment relevante Werbe-Inhalte ausspielt. Insofern war es nur folgerichtig, dass wir diese Technologie erstmalig in Deutschland umgesetzt haben“, sagt Jan Flemming, Head of Marketing Strategy & Media bei Rewe.

Neben dem Effie gewann die Kampagne weitere Preise in dieser Saison: Gold beim „Festival of Media“, Silber bei „The Internationalist“ und eine Auszeichnung beim „World Media Award“. Bereits 2019 erhielt das digitale CVT den Smartech Award.

„Die Kampagne zeigt, wie wir die vermeintlichen Grenzen zwischen digitalen und klassischen Kanälen einreißen und durch enge Zusammenarbeit von Kunde, Vermarkter und Agentur echte Innovationen entstehen. Wir sind stolz auf die Vielzahl an Auszeichnungen, die bestätigen, welche neuen Möglichkeiten durchaus auch in den klassischen Kanälen noch stecken“, ergänzt Joel Koch, Managing Director OMD Düsseldorf.