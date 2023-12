Der Weg ist das Ziel – so auch in die 123. Etage des Seoul Sky, dem höchsten Gebäude in Südkorea und fünfhöchsten der Welt. Hinauf geht es in finnischen Otis-Aufzügen ausgekleidet mit jeweils 15 OLED-Displays. Während der Fahrt erhalten die Besucher via Digital Signage Displays einen virtuellen Blick über die Stadt und ihre Sehenswürdigkeit. So vergehen die 90 Sekunden Aufzugfahrt wie im Fluge.

Ähnliche digitale Hilfsmittel werden auch im Wartebereich vor den Aufzügen eingesetzt. Großflächige LED an den Wänden und der Decke sollen die gefühlte Wartezeit verkürzen. Beste Zeit für digitales Storytelling.

