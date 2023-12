Creepy oder romantisch? Die Diskussionen auf Social Media zu dieser verzweifelten Suchaktion waren stark gespalten. Das Portal „Koelnistcool“ hatte Suchblätter und Plakate mit Aufschriften wie „Elisabeth, wir hatten doch für immer gesagt“ auf seinem Instagram-Kanal geteilt. Die Botschaften hingen an Laternen, an Ampelmasten und sogar an einer Hauswand auf einem Plakat aus Bettlaken. Die Bemerkung „Anzeige“ unter dem Instagram-Post stimmte einige der User dann aber doch misstrauisch. Jetzt kam die Auflösung: Die Suchaktion ist eine Guerilla-Kampagne zur dritten Staffel der RTL-Plus-Serie Sisi.

RTL stachelt Sisi-Hype mit OoH an

Unter dem rot beschriebenen Bettlaken hängt inzwischen ein überdimensionales Plakat zur Sisi-Serie. Mit Elisabeth war also die österreichische Kaiserin gemeint, die sich dank aktueller Produktionen von Netflix, RTL und Hollywood zu einer Neuzeit-Ikone entwickelt hat. So gewann das deutsche Netflix-Pendant zur RTL-Serie – „Die Kaiserin“ – jüngst den Emmy-Award für die beste Drama-Serie. Diesen aktuellen Sisi-Hype nutzt RTL zum Release der neuen Staffel aus – und befeuert ihn mit der umstrittenen Out-of-Home-Aktion noch weiter.

Teil der Guerrilla-Aktion waren auch die bezahlten Instagram-Posts auf „Koelnistcool“. So konnte man die Reichweite von den Straßen in Köln Ehrenfeld auf Social Media vergrößern. Geplant wurde die Aktion von Serhat Mansuroglu, Group Head Campaigning & Event bei RTL Deutschland, gemeinsam mit der Agentur Havas. Die Umsetzung kam von Concrete Candy.