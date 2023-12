PPDS konnte sich an einem großen Kino-Rollout in den USA beteiligen: Showcase Cinemas installierte 568 Displays über alle Standorte in Nordamerika hinweg. Es ist das erste, einheitliche Digital Signage-Netz des Kinobetreibers. Vorher hing in den Lobbys der einzelnen Standorte eine Mischung aus Display verschiedener Marken. Die Investition soll sich bereits gelohnt haben: Mit dem neuen Signage-System ist der F&B-Umsatz nach Angaben der Kinokette um 20 Prozent gestiegen.

Der Rollout umfasste 549 Philips-Displays der D-Line in Größen von 43 und 75 Zoll in den Lobbybereichen. Entlang der Korridore brachte man 19 Philips-Videowall-Displays der X-Line an – in Größen zwischen 49 und 55 Zoll. Alle Displays laufen auf dem hauseigenen Content Management System des zuständigen Integrators Deel Medias.

Showcase Cinema nutzt die Screens sowohl für Marketing-Inhalte als auch Info-Content, einschließlich Box-Office-Informationen und Wegeleitung. Über den F&B-Verkaufstheken dienen die Displays als digitale Menüboards mit Food Visuals, Preisen, Kalorienangaben und Angeboten. In der Lobby werden in regelmäßigen Abständen alle Screens synchronisiert und zeigen die gleichen Inhalte.

Der US-weite Rollout folgte auf eine erste Testinstallation. Insgesamt betreibt Showcase Cinemas 76 Kinos – davon befinden sich die meisten in Basilien. Der zweitgrößte Markt sind die USA, gefolgt von UK und Argentinien. Für seine übrigen Märkte hat Showcase Cinemas noch keinen Rollout angekündigt.