Wongdoody, eine Kreativagentur, unter anderem auf Immersive Experiences spezialisiert und Tochtergesellschaft von Infosys, hat das Führungsteam mit Bianca Mack und Dennis Dünnwald ausgebaut. Beide verantworten jeweils seit mehreren Jahren wachsende Bereiche bei Wongdoody, ehemals Oddity.

In ihren neuen Schlüsselpositionen werden die Manager Kunden wie Bonprix, DM Drogeriemarkt, Bosch, Otto, Smart und Disney betreuen.

Zweimal SVP

Nach festen und freien Führungspositionen bei Produktionen, Agenturen und Animation Studios ist Bianca Mack vor sieben Jahren bei Oddity eingestiegen. Als Executive Director Motion Pictures hat sie zuletzt die Production Unit zum umfassenden Service-Anbieter für immersive Experiences mit 75 Mitarbeitenden ausgebaut. In ihrer neuen Position als Senior Vice President Motion Picture bei Wongdoody bringt sie ihr Know-how und ihre Leidenschaft für Menschen, Film, CGI und immersive Projekte in die Leitung eines internationalen Teams ein. Bianca Mack berichtet an Managing Director Christian Gölz.

Dennis Dünnwald kam 2014 zu Oddity und leitete zuletzt als Executive Creative Director die Kreation an den Standorten Berlin und Düsseldorf. Nun übernimmt er als Senior Vice President die Verantwortung für das Vertical Retail & CPG Team von Wongdoody mit 60 Mitarbeitenden und berichtet an Managing Director Simon Umbreit.

Simon Umbreit erläutert: „Ich freue mich sehr, zwei vertraute Talente als neue Senior Vice Presidents in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Beide bringen mit, was gebraucht wird: Ein umfassendes Verständnis unserer Kultur und Teams, den Willen uns stetig weiterzuentwickeln – und den Tatendrang, unsere Kunden nach vorne zu bringen.“