Die Kreativagentur DDB Deutschland hat sich in der Kreation und in der digitalen Expertise Verstärkung geholt: Eva Stetefeld tritt als Managing Partner und Executive Creative Director dem Team von DDB bei; Pascal Hohmann ergänzt als Technical Director das Ensemble und wird sich um den Ausbau der digitalen Kompetenzen kümmern.

Eva Stetefeld wird deutschlandweit arbeiten, um das kreative Produkt der Agentur weiterzuentwickeln. Sie bringt mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in führenden Kreativagenturen mit, darunter Stationen bei Ogilvy, Jung von Matt und Scholz & Friends. Zuletzt war sie als Chefkreative bei Nordpol+ tätig. Ihre Expertise in Markenentwicklung und integrierter Kampagnenarchitektur wurde bereits mit mehr als 160 nationalen und internationalen Kreativpreisen ausgezeichnet, unter anderem für Arbeiten für die BVG, den CSD Germany und das Rolling Stone Magazin. Zu ihren Kunden zählen Marken wie Lidl, Depot, Beiersdorf, Sixt, Zalando, L’Oréal, Xing und die Deutsche Bank.

„Mich faszinieren die Werte wie kreative Freiheit und die Fokussierung auf hochprofessionelle Prozesse. Sie sind der Grund, weshalb große Marken DDB vertrauen“, sagt Eva Stetefeld. „In meiner neuen Position möchte ich meine Leidenschaft für gute Ideen mit digitalem Know-how und strategischem Management verbinden.“

Pascal Hohmann soll eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung technologischer Entwicklungen spielen. Insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz will er diese in konkrete Kundenlösungen umsetzen. Seine mehr als 20-jährige Erfahrung in großen Agenturen wie TBWA, Grey, Dentsu Aegis Network und Neo@Ogilvy sowie die Gründung eines Start-ups an der Schnittstelle von Digital und Technologie machen ihn zum idealen Kandidaten für DDB. Zu seinen Kunden zählen namhafte Unternehmen wie Henkel, Mercedes-Benz, Volvo, L’Oréal, Omega und ENBW.

Pascal Hohmann kommentiert: „Das Team hier hat eine Leidenschaft für Kreation und eine breite Expertise bis hin zu sehr spezifischen Kanälen. Ich möchte das bereits sehr starke Digital-Team unterstützen und mit meinem Wissen dazu beitragen, die Führungsrolle von DDB als Destination für große, einflussreiche Marken weiter auszubauen.“

Björn Bremer, CEO der DDB Germany Group of Companies, kommentiert: „Wir sind stolz darauf, zwei strategisch wichtige Persönlichkeiten für das Comeback von DDB an Bord zu haben. Eva vereint kreative Brillanz, Talent und Geschäftssinn, die wir als Kreativunternehmen der Zukunft brauchen. Und Pascal ist eine Schlüsselfigur, um DDB Tribal als erste Adresse für Digital und Tech zu etablieren.“

