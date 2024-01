Die Agenturgruppe Pilot macht Bosse Küllenberg zum Geschäftsführer Technology & Operations. Bei ihm werden damit künftig alle übergreifenden Technologie- und Software-Projekte der Agenturgruppe gebündelt, und er soll zentral digitale Entwicklungsthemen vorantreiben. Außerdem wird sich der 44-Jährige um die Erprobung und Einführung neuer Technologien kümmern – beispielsweise um die Automatisierung in den verschiedenen Leistungsbereichen und Prozessen der Agenturgruppe oder um die Etablierung KI-gestützter Systeme.

Bosse Küllenberg übernimmt auch die Verantwortung für die Teams IT sowie Workflow and Data Management. Er ist bereits seit Juni dieses Jahres in beratender Funktion bei Pilot an Bord und hat in den vergangenen Monaten gemeinsam mit CEO Kristian Meinken die zukünftige Technologiestrategie von Pilot entwickelt.

„Wir als Agenturgruppe haben uns sehr klar für eine technologiezentrierte Strategie entschieden, die wir mit der neuen Rolle von Bosse unterstreichen“, erklärt Kristian Meinken. „Bei den intensiven und schnellen technologischen Entwicklungen, die wir derzeit im Markt erleben, macht es absolut Sinn, die gesamte Technologieverantwortung zu bündeln. Nur so wird es uns gelingen, uns noch eindeutiger vom Wettbewerb abzugrenzen und die technologischen Entwicklungen innerhalb der Branche im besten Fall mit voranzutreiben.“

Vielfältige Tech-Erfahrungen

Bevor Bosse Küllenberg im Juni 2023 zu Pilot stieß, leitete er als CTO bei Eterna Mode die digitale und technologische Transformation des Marktführers für Hemden und Blusen. Dazu gehörten neben dem Aufbau einer modernen, konsolidierten Tech-Infrastruktur mit ERP-System und PIM Master Data Management auch der Relaunch und die Modernisierung der Sales-Kanäle, inklusive der Einführung von Social-Shopping-Optionen. Davor entwickelte und skalierte Bosse Küllenberg für das Start-up Sparq Corp. in New York eine Blockchain-basierte Ticketing-Plattform, bei der innovative Machine Learning und AI-Komponenten für „Predictive Analytics“ zum Einsatz kamen.

Weitere Start-up Erfahrung sammelte Bosse Küllenberg als Chief Digital Officer bei Youpooly in Hamburg und New York. Davor war er in unterschiedlichen digitalen Führungspositionen in Agenturen wie Syzygy Deutschland, Heye Digital Lab/DDB Germany oder Elephant Seven tätig. Mit Spielplatz.cc Mobile Marketing gründete Bosse Küllenberg außerdem eine der ersten Mobile Marketing Agenturen in Europa.

„Der Markt der Kommunikationsagenturen ist spannender denn je, weil digitale Technologien in kaum einer anderen Branche so schnell so große Umwälzungen mit sich bringen werden“, erklärt Bosse Küllenberg. „Wir stehen am Anfang einer KI-gesteuerten Ära in der Kommunikationswelt und wollen diesen Wandel als pilot aktiv mitgestalten. Technologien wie Blockchain und AI werden dabei helfen, die Kommunikation zwischen Werbetreibenden und ihren Zielgruppen noch schneller und effektiver und damit letztendlich auch wirkungsvoller zu machen.“

