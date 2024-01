Als CMO Nina Haller fängt bei Experience One an

Nina Haller ist seit Januar 2024 Chief Marketing Officer bei Experience One. Sie bringt Erfahrung im digitalen Marketing für Marken wie unter anderem BMW, Bayer und Nestlé mit. Diese sammelte sie bis vor kurzem als Geschäftsführerin bei Media Monks und davor bei Accenture sowie als Managing Partner bei Group-M Germany.

Mit Experience One möchte Nina Haller vor allem das Potenzial generativer KI für mehr Customer Centricity in Unternehmen sowie Einsatzmöglichkeiten im direkten Kontakt mit Konsumenten erschließen. So hat Experience One bereits einen KI-Konfigurator für digitale Agenten entwickelt, mit dem synthetische Personas und intelligente Kundenlösungen umgesetzt werden können. Die eigens entwickelte Software kommt bereits in den Bereichen Automotive, Finance, Insurance und Energy zum Einsatz.

„Generative KI ist eine Schlüsseltechnologie, die jetzt auf die Agenda aller Entscheider:innen gehört. Ich bin davon überzeugt, dass CMOs vor einer großen Führungsaufgabe stehen und sich zu Tech-Leadern entwickeln müssen. Ich trete an, um dieses neue Rollenverständnis zu etablieren“, betont Nina Haller.

Kai Müller, Gründer und CEO von Experience One, ergänzt: „Wir sind darauf spezialisiert, Konzerne zu Innovationsführern zu machen. Und wer sich in dieser Zeit als Innovationsführer behaupten möchte, der wird am Aufbau einer markeneigenen KI nicht vorbeikommen. Nina versteht es wie kaum eine andere, Marketing ganzheitlich zu durchdringen und dabei gleichzeitig die Potenziale neuer Technologien mitzudenken, sodass ein holistisches Verständnis von dem, was Konsumenten wollen und brauchen, entsteht.“

Neben ihrer Rolle bei Experience One will Nina Haller als Gründerin des Start-ups Sodastyle generative KI für die Text- und Bildgeneration skalieren. Zudem verantwortet sie als Vorständin im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA das Ressort Technologie.

