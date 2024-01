Der ProAV-Anbieter für Mediensteuerung Hive hat mit Nigel Sadler einen neuen Sales Director. In dieser Position ist er für den Aufbau weltweiter Vertriebskanäle und Vertriebswege für das wachsende Portfolio von Hive verantwortlich. Er soll als globaler Botschafter für Hive fungieren, indem er sein umfangreiches Branchenwissen zur Verfügung stellt, bei Projekten beratend zur Seite steht und seine gut etablierten Branchenbeziehungen nutzt.

Nigel Sadler ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Beleuchtungs- und Veranstaltungsbranche tätig. Nachdem er als Lehrer an der Mountview Theatre School und der Brit School gearbeitet hatte, begann Nigel Sadler seine Karriere in der Branche 1992 als Sales Manager bei M&M Lighting, bevor er später Positionen bei ETC Europe und DHA übernahm. Im Laufe seiner Karriere hat der ProAV-Experte an Projekten wie dem Super Bowl, den Academy Awards und weltweiten Stadiontouren bekannter Bands und Künstler mitgearbeitet.

Entwicklung von Hippotizer

Früh experimentierte Nigel Sadler mit unkonventionellen Beleuchtungsmethoden, was schließlich zur Entwicklung des Green-Hippo-Produkts Hippotizer – ebenfalls eine Medienserver-Lösung – führte. Anfang der 2000er-Jahre trat Nigel Sadler offiziell in das Team von Green Hippo ein und baute sein Fachwissen und seinen Ruf im Bereich Medienserver in seinen Funktionen als Special Projects and Strategic Product Director und Chief Technology Officer weiter aus. Während seiner Zeit bei Green Hippo lernte Nigel Sadler zum ersten Mal Dave Green kennen, der später Hive mitbegründen sollte.

„Hive ist bestrebt, Geschichtenerzähler, Designer, Architekten und die Kreativbranche im Allgemeinen mit den bestmöglichen Werkzeugen auszustatten, um ihre Ideen zu präsentieren und gleichzeitig spürbare Einsparungen bei Platzbedarf, Energieverbrauch und Kapitalinvestitionen zu erzielen“, erklärt Mark Calvert, ebenfalls Mitbegründer von Hive. „Mit der Ernennung von Nigel ist er in der Lage, unsere eigene Geschichte zu erzählen und unseren Kunden das Vertrauen zu geben, das sie mit einer vertrauenswürdigen Branchenlegende an der Spitze unserer Vertriebsabteilung verdienen.“

In seiner neuen Rolle wird Nigel Sadler auch auf der ISE 2024 präsent sein, am Hive-Stand D200, Halle 5.

