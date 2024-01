Der taiwanesische Display-Hersteller AUO gibt dieses Jahr sein CES-Debüt. Als einer der weltweit größten Zulieferer von Fahrzeug-Displays – laut DSCC der viertgrößte – wird sich das Unternehmen auf den Automotive-Sektor konzentrieren: In Las Vegas stellt AUO ein komplett mit MicroLED-Displays ausgestattetes Fahrzeugcockpit vorstellen. Teil des „AUO Smart Cockpits“ ist eine adaptive MicroLED-Lösung – genannt AmLED –, die sich in jeden Winkel des Cockpits einbauen lässt, beispielsweise über das gesamte Armaturenbrett.

In das AmLED-Armaturenbrett sind Kameras und Sensoren integriert. Diese dienen beispielsweise dazu, die Augenbewegung des Fahrers zu verfolgen. Mit aktiviertem Privacy-Modus kann der Beifahrer auf dem Screen Infotainment-Inhalte konsumieren, ohne dass sie den Fahrer ablenken.

Für die Seitenfenster zeigt AUO ein hochtransparentes MicroLED-Produkt, das den Mitfahrern Collaboration-, Entertainment- und interaktive Funktionen bietet. Durch die Verbindung mit Außenkameras sollen die Display-Fenster die Passagiere außerdem vor sich nähernden Fahrzeugen beim Aussteigen warnen. Für diese MicroLED-Lösung erhielt AUO den CES Best of Innovation Honoree.

Das letzte Display-Feature im Innenraum sind die Rollable RSE, rollbare Unterhaltungsdisplays aus MicroLED für die Rücksitze, die im Vordersitzrücken versteckt werden können. Diese Lösung wurde bei den CES 2024 Innovation Awards bereits in der Kategorie „Vehicle Entertainment“ ausgezeichnet.

AUO will mit seinen MicroLED-Technologien ganz vorne dabei sein, was die Mitgestaltung des Fahrzeugs der Zukunft angeht. Im Oktober hatten die Taiwanesen erst erklärt, sich zu 100 Prozent am deutschen Autoteilehersteller BHTC zu beteiligen. Über BHTC erhält AUO direkten Draht zu Audi, BMW und der Mercedes-Benz-Gruppe

Das „AUO Smart Cockpit“ wird auf der CES 2024 in der West Hall des Las Vegas Convention Center am Stand 5667 vom 9. bis 12. Januar 2024 zu sehen sein.

Anzeige