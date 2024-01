Reflektierende Displays nutzen das Umgebungslicht und haben dadurch einen extrem niedrigen Stromverbrauch. Einen Prototypen dieser Kategorie stellte der chinesische Panel-Produzent BOE auf der vergangenen ISE-Ausgabe aus. Bisher sind solche Displays noch nicht großflächig im Einsatz, doch bieten sie Potenziale für Outdoor-Einsatzgebiete wie DooH oder Digital Signage im ÖPNV. Jetzt hat Sharp/NEC für die CES angekündigt, ein eigenes reflektierendes LCD-Display auszustellen.

Der Prototyp stellt eine Niedrig-Energie-Alternative zu den E-Paper-Displaymodelle dar, die Sharp/NEC bereits für die CES und für die ISE angekündigt hat. Im Gegensatz zu den E-Paper-Displays kann das reflektierende LCD-Display Bewegtbilder wiedergeben. Sie kombinieren eine proprietäre reflektierenden Struktur mit einem Niederfrequenz-IGZO-Antrieb.

Gut möglich, dass Sharp/NEC das reflektierende LCD-Display auch dem B2B-Publikum auf der ISE 2024 in Barcelona vorstellen wird. Denn hier werden nachhaltigere Lösungen ganz vorne auf der Liste der Messetrends stehen. Und auch in den vergangenen Jahren zeichneten sich auf der CES in Las Vegas, die dieses Jahr eine Woche später stattfindet, auch Trends für den professionellen Display-Markt ab.

Sharp/NEC wird die Niedrigenergie-Displays neben Smart-Living- und Smart-Industry-Lösungen am Stand 17229 in der Central Hall des Las Vegas Convention Center ausstellen. Für Besucher ist die Messe vom 9. bis zum 12. Januar 2024 geöffnet.

