Vergangenes Jahr entstand mit Blue Touch Paper ein neues Beratungsbüro für Collaboration-Lösungsanbieter. Zum Anfang des neuen Jahres erweitert die Londoner Consultancy ihr Team: Lucy Baum wechselt von Bluejeans by Verizon, das die Geschäfte 2023 niederlegte, auf die Beratungsseite. Sie bringt Erfahrungen in den Bereichen Distribution, Produktmanagement und Vertrieb mit, wobei sie in letzter Zeit auf die Telekommunikation fokussiert war.

Lucy Baum soll in Zusammenarbeit mit den Vertriebspartnern von Blue Touch Paper den Herstellern bei der Entwicklung ihrer Markteinführungsstrategie und ihres Messagings für die neue Generation intelligenter Arbeitsplatztechnologien helfen.

Nach dem ersten Geschäftsjahr will Blue Touch Paper sein Team strategisch mit ergänzenden Fachkenntnissen und -kompetenzen erweitern, um seine Position auf dem Markt weiter zu stärken.

Jon Sidwick, Chief Story Teller bei Blue Touch Paper, sagt: „Lucys umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit hat sie dazu gebracht, den Kanal aus vielen verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, was sie zu einer unschätzbaren Ergänzung des Teams macht.“ Lucy Baum sagt: „Ich hätte zu keinem besseren Zeitpunkt zu Blue Touch Paper kommen können. Das Engagement des Unternehmens für Exzellenz und Innovation deckt sich perfekt mit meinen beruflichen Werten, und ich freue mich darauf, in dieser spannenden Wachstumsphase und darüber hinaus zum anhaltenden Erfolg des Unternehmens beizutragen.“

