ISE 2024 Was nicht passt wird passend gemacht

Die meisten invidis-Leser werden Ende des Monats am Flughafen Barcelona landen und beim Schmuck-, Accessoires- und Modehändler Tous vorbeikommen. Im Schaufenster ein LED-Screen der um die Aufmerksamkeit der Passagiere buhlt. Interessanter ist die Art und Weise wie die Katalanen den Content auf die Screenauflösung anpassen.

Das Werkzeug Blurred Borders ist besonders bei der Bearbeitung von Hochkant-Videos sehr beliebt, im Hintergrund wird der Content nochmals verwischt abgespielt um die Imagegröße links und rechts auf Normalformat zu vergrößern. Kein Hexenwerk und Standard bei Online-Videos. Doch auf Digital Signage Screens sieht man es noch recht selten.

Im Idealfall nimmt sich die Agentur die Zeit – und der Kunde ist bereit die Kosten zu tragen – um vorhandene Bilder und Videos an die Auflösung und das Seitenverhältnis der Digital Signage Screens anzupassen. Auch beliebt sind Templates mit Passepartout. Doch die Online-Grafikticks wie Blurred Borders sind nun zunehmend auch bei Digital Signage akzeptiert – wenn sie denn optisch gut gemacht sind wie bei Tous am Flughafen in Barcelona.

Anzeige