Dazn und PPDS kooperieren: Die Philips Mediasuite-TVs sind die ersten Geräte speziell für den Hospitality-Bereich, auf denen die Dazn-App installiert ist.

Die Dazn-Streaming-App wird monatlich von mehr als 300 Millionen Usern weltweit genutzt. Mehr als 30.000 Sport- und Unterhaltungs-Events können nun auf Mediasuite-TVs live oder On-Demand verfolgt werden.

Vor allem in der Fußballübertragung ist Dazn stark: Mit Premium-Rechten für Italien, Spanien, Deutschland, Japan, Frankreich, Portugal, Belgien, Taiwan, den USA und Kanada hat der Dienst auf den jeweiligen nationalen Märkten eine große Präsenz. Jährlich werden über die DAZN-App mehr als 1,2 Milliarden Stunden lang Inhalte gestreamt.

Dazn auf Philips zugeschnitten

Im Rahmen der neuen Partnerschaft zwischen Dazn und PPDS wird die App erstmals direkt in die Philips Mediasuite TVs integriert und somit auf TV-Geräten in Hotelzimmern verfügbar sein.

Jeroen Verhaeghe, Global Business Development Director Hospitality, erklärt: „PPDS verfolgt die Philosophie, stets marktführend zu sein. Dies wird einmal mehr durch unsere Partnerschaft mit Dazn unter Beweis gestellt. Die anstrengenden Zeiten, in denen Sie eine Sportsendung in Ihrem Hotelzimmer auf einem winzigen Smartphone oder Tablet-Display ansehen mussten, gehören der Vergangenheit an. Wir freuen uns darauf, diese attraktive neue Plattform auf der ISE 2024 vorführen zu können.“

PPDS gibt an, dass die Dazn-App exklusiv auf die Nutzung der Mediasuite-Serie zugeschnitten wurde. Die neue globale Partnerschaft wird auf der ISE 2024 in Barcelona (Stand 3P500) zum ersten Mal vorgestellt.

