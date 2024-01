Intuiface ist seit Jahren bekannt dafür, als einer der ersten Digital Signage Anbieter neue Technologien zu integrieren. Bereits auf der vergangenen ISE, nur wenige Wochen nach dem Launch von Chat GPT zeigten die Franzosen erste Use-Cases. Ein Jahr später ist Generative AI nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken und bei Intuiface auf verschiedene Art und Weise integriert.

Intuiface hat die OpenAI-Modelle GPT-4, DALL-E 3 und Whisper in die CMS-Plattform integriert. Dies bedeutet, dass vordefinierte und benutzergenerierte Eingabeaufforderungen an die neuesten und beliebtesten Large Language Modelle übermittelt werden können und die Antworten in Echtzeit angezeigt werden.

Via GPT-4 verarbeitet Intuiface Eingabeaufforderungen beliebiger Länge und zeigt die Antworten in Real-Time auf dem Digital Signage Screen an. Auf der ISE präsentiert Intuiface einen Wayguiding Use-Case, der Benutzerfragen verarbeitet, die über ein integriertes Mikrofon (aktiviert durch Whisper) eingegeben werden.

Mit Chat GPT Vision können Benutzer ein Bild auswählen – beispielsweise einen mit einer integrierten Kamera aufgenommenen Schnappschuss – und dann Fragen zum Bild stellen oder dieses Bild von DALL-E modifizieren lassen.

Bei DALL-E führen benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen – vordefiniert von erfahrenen Designern oder von Benutzern in Echtzeit angegeben – zur Generierung und anschließenden optionalen Anzeige der angeforderten Bilder. Beispiele hierfür sind die Erstellung kontextsensitiver Hintergrundbilder oder Avatare.

Versteckte GPT-4 überprüft Eingaben auf unangemessene Inhalte

Alle benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen können im Voraus erstellt oder in Echtzeit geändert werden, um den für die bei Digital Signage üblichen Umgebungsschwankungen und Einschränkungen Rechnung zu tragen. Die OpenAI Whisper-Sprachtranskriptionsunterstützung von Intuiface ermöglicht das Erfassen von Benutzeransagen über ein integriertes Mikrofon. In allen Fällen können benutzergenerierte Eingabeaufforderungen durch eine „versteckte“ GPT-4-Eingabeaufforderung vorab überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine unangemessenen Inhalte angefordert wurden.

Kodieren mit AI

Mit dem AI-basierten Intuiface Coding Assistant können Nicht-Entwickler Softwarelösungen für Intuiface erstellen. Interface Assets (IAs) verbinden Intuiface-Experience mit APIs und SDKs von Drittanbietern. Obwohl Intuiface API Explorer automatisch IAs für die meisten Web-APIs generieren kann, erfordern einige komplexe Web-APIs benutzerdefinierte Codierung. Darüber hinaus kann Intuiface mit JavaScript-basierten APIs und SDKs von Drittanbietern arbeiten, für die IAs ebenfalls individuell codiert werden müssen. Mit Intuiface Coding Assistant wird der gesamte Code automatisch erstellt.

