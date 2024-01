So gut wie kein Endkunde verfügt über eine dedizierte Digital Signage-Abteilung, in der Regel kümmern sich Experten verschiedenster Fachabteilungen um Kommunikationsstrategien, digitale Infrastruktur und Anbindung von Backendsystemen am POS, in der Lobby oder in Meetingräumen. Ein ganzheitlicher Blick auf Digital Signage fehlt naturgemäß. Aber auch auf Anbieterseite fehlt es oft bei IT-Integratoren, IT-Herstellern und Ladenbauern an aktuellem Digital Signage-Fachwissen.

Ganzheitliches Training von den Experten für Digital Signage

invidis hat sich seit 2006 zum führenden Anbieter von Digital Signage-Informationen entwickelt. Werktäglich beziehen mehr als 2.000 Branchenexperten und Endkunden ihre Informationen rund um Digital Signage und DooH aus dem invidis Newsroom in München. Das Beratungsteam von invidis consulting zählt weltweit zu den gefragtesten Experten für Investoren, Hersteller, Serviceanbietern und Endkunden. Mit der DSS-Eventserie ist invidis als Thoughtleader von Australien bis Südamerika aktiv.

Das geballte Wissen von invidis ist ab Mai auch als Trainingsprogramm – online wie auch onsite – verfügbar. Die Trainingskurse werden sowohl in Deutsch als auch in Englisch angeboten. Referenten sind die Experten von invidis impact Markus Deserno, Daniel Oelker und Marco Wassermann.

Im Mai geht es los

Digital Signage wird immer entscheidender für den Geschäftserfolg. Die Verlängerung der Online Customer Journey in den physischen Raum zieht immer mehr branchenfremde Anbieter an, Digital Signage Leistungen anzubieten. Der Digital Signage Kompaktkurs (4 Module) wird Teilnehmer in kürzester Zeit mit den wichtigsten Begriffen und Arbeitsweisen der Branche vertraut machen.

Der einfachste Einstieg ist der dreistündige Grundlagenkurs, der sich an alle Entscheider richtet, die sich schnell einen Überblick über Digital Signage verschaffen wollen. Die invidis-impact-Experten informieren über Konzepte, Hardware, Software, Betrieb und ROI.

Das Programm, inklusive Termine und genauer Kosten (ab 790 Euro), erscheint im Februar. Bei Interesse stehen die invidis-impact-Experten auf der ISE für Fragen zur Verfügung.

