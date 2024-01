Gerade rauchen die Messebauer ihre Zigaretten bei 20 Grad und Sonne vor der Fira Barcelona. Keine schlechten Aussichten für die kommende ISE. Da können die Messestände noch so gigantisch sein, die LED-Wände noch so hochauflösend – wer aus dem verregneten Deutschland kommt, der freut sich vor allem auf eines: Die dicken Boots und den kanadischen Winterparka zuhause zu lassen und den Trenchcoat und die Sonnenbrille einzupacken.

Wir wollen aber keine falschen Hoffnungen in Aussicht stellen: Diese Woche war wohl eine Ausnahme – ganz so warm wird es in der ISE-Zeit wohl doch nicht. Wir dürfen also vorsichtig mit Höchsttemperaturen von 17 Grad rechnen. Aber Vorsicht: Abends kühlt es auch noch in Barcelona auf unter 10 Grad ab. Es sei also empfohlen, zumindest einen Schal über den Trenchcoat zu werfen.

