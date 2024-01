+++ 24.01.2024 | 09:38 +++

Die ISE 2024 rückt näher. Zeit, sich mit der Planung des Messebesuchs zu befassen, falls noch nicht geschehen. Neben den Ausstellerhallen bietet die ISE wieder ein umfangreiches Konferenz- und Eventprogramm, das mit Fachwissen und Inspiration in das neue Jahr starten lässt. Wir haben Ihnen alle wichtigen Informationen zum Rahmenprogramm in einem Sammelpost zusammengestellt.

Aufmerksam machen wollen wir noch einmal auf die invidis-Events am 31. Januar: den DSS ISE und das Retail Forum. invidis-Redakteurin Antonia Hamberger hat die wichtigsten Gründe zusammengefasst, warum man die beiden Veranstaltungen nicht verpassen sollte.

+++ 23.01.2024 | 17:05 +++

ISE 2024: Auch der Standbau wird nachhaltiger. Green Signage wird immer wichtiger für die Digital Signage Branche – aber Nachhaltigkeit ist nicht auf die Produkte limitiert. Auch beim Messebau spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Aussteller achten auf wiederverwendbare Standsysteme, unbehandelte Hölzer und nutzen das selbe Standbaukonzept über mehrere Jahre.

+++ 23.01.2024 | 13:28+++

Nun ist es soweit – der Aufbau der ISE 2024 beginnt und das gesamte ISE Operations Team ist bereit. Die flächenmäßig größte ISE-Messe in Barcelona eröffnet in einer Woche die Tore. Bis dahin werden über 1.300 Messestände aufgebaut sein plus Dutzende Konferenzräume. Zunehmend finden auch Kundenkonferenzen und Produktpräsentation in umliegenden Hotels statt. Ein weiteres Zeichen das sich die ISE zur Weltleitmesse entwickelt hat.

Anzeige