Die schönen Bilder für die Presse blieben aus – und das war gut so! Keine endlosen Schlangen vor der Fira am Eröffnungstag. Kein prallgefülltes Foyer am offiziellen Start. Die ISE hatte vom letzten Jahr und von einem Kommunikationsmissverständnis über die gedruckten Badges gelernt und alles auf einen reibungslosen Eintritt für die Besucher ausgerichtet.

Und es klappte. Der Besucherstrom wurde etwas früher schon in die Hallen 1 und 2 gelenkt, von dort konnten sie zur offiziellen Eröffnung in die restlichen Hallen. Aussteller in Halle 3 waren überrascht, als bereits um 5 nach 10 die ersten Besucher auf die Stände drückten. Somit war die erste Experience für die Besucher schon einmal gelungen.

Daher ist es schwer, anhand der vollen Gänge etwas über die mögliche Anzahl der Besucher zu sagen – zumal der Hauptgang der Halle 3 immer schon in den ersten Tagen gut gefüllt war.

Noch sind keine offiziellen Zahlen erhältlich, aber allein der Zuwachs der Messe an Showfläche – 30 Prozent – und das übliche Gedränge in den Gängen lassen auf neue Rekordzahlen schließen.

Von den Ausstellern bekam invidis gute Vibes bisher mit. Man war zufrieden bis begeistert – wobei wir hauptsächlich in der Halle 3 unterwegs waren. Die nächsten zwei Tage werden wir uns verstärkt der Digital Signage-Halle 6 widmen.

