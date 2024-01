Das Llum Festival bringt einmal im Jahr das Viertel Poblenou in Barcelona zum Leuchten – auch dieses Jahr findet das Lichtkunstfestival wieder am Wochenende nach der ISE statt. Das Viertel verwandelt sich dann in ein Freiluftmuseum: 46 verschiedene Lichtinstallationen werden drei Abende lang gezeigt, vom Freitag, 2. bis Sonntag, 4. Februar. Die Künstler dahinter kommen aus Spanien und der ganzen Welt.

Vergangenes Jahr war eines der Highlights die Installation „Monolith /SpY“ – , das Bedeutung von digitalen Screens in unserer Gesellschaft mit einer Sound-/Lichtgeschichte erzählt. Wo welche Kunstwerke dieses Jahr zu finden sind, ist auf der Website des Festivals zu sehen.

Die ISE ist zum zweiten Mal Sponsor des Festivals. Für Besucher ist der Eintritt frei.

