Das Frühlingswetter ist dieses Jahr zurück und mit ihm das Projection Mapping. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der ISE und des 200-jährigen Jubiläums des Passeig de Gràcia, einer der wichtigsten Straßen Barcelonas und Heimat der Casa Batlló, sponserte die ISE ein Projection Mapping auf der Fassade des ikonischen Gaudí-Gebäudes. Die Projektion der Künstlerin Sofia Crespo fand Samstag sowie Sonntag abend statt und begeisterte dabei das Publikum.

Projection Mapping in der Casa Batlló ist dieses Jahr wieder ein Geschenk der ISE an die Menschen in Barcelona. Die weltgrößte AV-Messe lockt nicht nur 10.000 Fachbesucher auf das Messegelände Fira Gran Via, sondern weitet sich auch auf die Stadt aus. Bereits in den vergangenen beiden Jahren kooperierte die ISE mit dem Casa Batlló und der Stadt Barcelona und brachte Projection Mapping in die Stadt. Kostenlos für die Besucher der ISE und für die Einwohner Barcelonas.

