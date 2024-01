Wenn die ISE dieses Jahr zum dritten Mal, vom 30. Januar bis zum 2. Februar 2024, in Barcelona gastiert, werden nicht nur die Hallen voll hochkarätiger Visual-Solutions-Anbieter sein – auch drumherum wird gewohnheitsgemäß einiges geboten: Von zahlreichen Konferenzen über spannende Keynotes bis zu Special Features: Die ISE 2024 bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm, bei dem jeder Fachbesucher auf seine Kosten kommt.

Mit invidis kostenlos zur ISE invidis-Leser kommen gratis auf die ISE 2024. Hierfür einfach den speziellen invidis-ISE-Code ISE2024invidis bei der Anmeldung angeben. Eine genaue Anleitung dafür finden Sie hier.

Um ihnen einen besseren Überblick zu geben, sammeln wir an dieser Stelle noch einmal alle Beiträge, die wir zum Rahmenprogramm veröffentlicht haben. Wenn Sie sich also auf die ISE vorbereiten, klicken Sie auf die Links, um individuelles Programm zusammenzustellen. Die Ausstellernews haben wir auf einer separaten Seite zusammengefasst. Alle News zu Produkten und Neuheiten auf dem Shopfloor haben wir in einer eigenen ISE-Vorschau zusammengefasst.

Konferenzen/Events

Fira-Gelände

People

Barcelona

Anzeige