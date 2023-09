Weltleitmessen wie die ISE und Konferenzen wie die DSS sind nur im Team zu realisieren. Die ISE umfasst ein Team von mehr als 30 Experten an den Standorten in München, Amsterdam und Barcelona. Geführt wird das Team von Managing Director Mike Blackman und einem Senior Leader Team. Das Team neben Mike, Michael Freter (Sales) und Andre Hooijer (Operations) wurde um zwei Senior Directors ergänzt.

Jeroen Perquin kam Anfang dieses Jahres als Senior Finance Director zur ISE und ist in den Niederlanden ansässig. Jeroen bringt umfangreiche internationale Finanzerfahrung in der Energie-, Ingenieurswesen- und IT-Branche mit. Der Niederländer arbeitet sowohl für große multinationale Unternehmen als auch für Start-up-Unternehmen.

Tom Barker-Harrold mit Sitz in Großbritannien ist seit August bei der ISE und zeichnet sich für die Marketing- und Contentstrategie des Messeveranstalters verantwortlich. Tom bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der AV -Industrie – und wertvolle Erfahrung als ISE -Aussteller – in seine neue Rolle.

„Bei ISE haben wir ehrgeizige Ziele für die Zukunft, daher ist es wichtig, dass wir das richtige Team haben, um uns dorthin zu bringen. Tom und Jeroen gehen zu einer aufregenden Zeit, während wir uns auf unsere spezielle Ausgabe für 20 -jährige Jubiläums bei ISE 2024 vorbereiten. Wir sind begeistert, ihr einzigartiges Wissen, ihre Erkenntnisse und Erfahrungen in unserem dynamischen und internationalen Team begrüßen zu können “, sagt Mike Blackman, Geschäftsführer, Geschäftsführer , Integrierte Systemereignisse.

Weitere neue Experten bei ISE

Lara Mayer ist seit Frühjahr als Manager of Business Development & Special Projects am Standort München an Bord. Die Österreicherin bringt umfangreiche Erfahrungen im strategischen Management mit und verantwortet u.a. die neue Lateinamerika-Konferenz auf der ISE 2024.

Das ISE-Verkaufsteam wird von Siqi Deng als Vertriebsassistent und Antonia Lennon als Sponsoring Manager ergänzt. Das ISE -Marketing -Team begrüßte Gordon Wong Anfang dieses Jahres als Marketing-Executive und das ISE Operations -Team erweiterte sich mit der Ernennung von Raúl Ruiz und Loan Muñoz als Customer Success Manager.

Die Registrierung für ISE 2024 eröffnet am 4. Oktober 2023