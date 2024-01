Die besten Kunden werden in The Lounge begrüßt, einem exklusiven Club über den Dächern von La Roca Village. Wer zu den Ausgewählten gehört, kann sich hier während des Shopping Trips ausruhen oder sogar Produkte aus allen Stores des Outlet Villages zum Probieren anliefern lassen. Ein exklusiveres Shopping gibt es auch in den Innenstadtfilialen der Luxusmarken nicht. Betreiber von La Roca Village ist der britische Retail Real-Estate-Konzern Value Retail, der auch die Outlet-Malls Ingolstadt Village und Wertheim Village in Deutschland betreibt.

Europäisches Outlet Shopping: Großer Unterschied zwischen Europa und Nordamerika

Outlet-Mall-Konzepte unterscheiden sich erheblich – besonders zwischen Europa und Nordamerika. Während Outlet-Malls in Nordamerika oft architektonisch eintönig sind, setzt man in Europa auf Open-Air-Einkaufsstraßen mit lokaler Architektur und gehobener Gastronomie. In Barcelona wartet sogar eine brandneue helle Tiefgarage mit Living Walls auf Kunden. Diese schicken Einkaufspromenaden sind Welten entfernt von Outlet-Malls im amerikanischen Stil mit Fast-Food-Courts und Billigware.

Das Business-Konzept Outlet Mall ist seit Jahrzehnten auch in Europa etabliert und bietet heute den höchsten Umsatz pro Quadratmeter aller Retailformate. Durchschnittsumsätze sind sehr hoch, insbesondere mit Besuchern aus Asien. In den mehr als 150 Stores sind fast alle großen Marken in La Roca vertreten.

Kein einfaches Pflaster für Digital Signage

Der Erfolg von Outlet Malls basiert auf Flächeneffizienz, standardisierten Prozessen, ohne die Markenidentitäten zu beschneiden, und geringen Eintrittshürden. Die Stores verfügen in der Regel nur über einen schmale Ladenfront, die wenig Platz für Schaufenstergestaltung und Digital Signage lassen. Kunden sollen von außen bis tief in den Store schauen können, ohne Sichtbehinderung wie Screens oder LED.

Ursprünglich waren Digital Signage-Installationen in Premium Outlet Malls nicht erlaubt. Doch in den letzten Jahren hat sich der Druck der Marken erhöht, auch in Outlets Digital Signage-Screens aufzustellen. Der eine oder andere Screen ist auch in La Roca zu finden, so lange wie der Blick in die Tiefe des Stores nicht verstellt ist.

Nachhaltig mit Trick

In La Roca war es bis zur Pandemie Pflicht, immer die Ladentüren offen zu halten, denn die Frequenz der Stores nimmt bei offenen Türen erheblich zu. Doch mit dem Ukrainekrieg kamen neue Energiesparregeln, die Retailern vorschreiben, Türen ganztägig geschlossen zu halten. La Roca rüstet zur Zeit die Stores mit elektrischen Schiebetüren aus, die sowohl dem Gesetz Genüge tun und trotzdem so transparent wie möglich sind.

