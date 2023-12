ISE-Fachbesucher kommen normalerweise nach Barcelona, um neue Technologien zu entdecken und Kontakte zu knüpfen. Aber bereits 4 von 10 ISE-Besuchern sind Endverbraucher, die sich ebenfalls für Technologie interessieren – aber auch ein großes Interesse daran haben, zu erfahren, wie man „das Tier“ mit Inhalten und kreativen Konzepten füttern kann. Technologie ist der Wegbereiter für fesselnde und eindringliche Inhalte. Das ISE-Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kreativität zu fördern und zu zeigen, was die ProAV-Technologie zu leisten vermag. Deshalb werden jedes Jahr bekannte Künstler und aufstrebende Stars eingeladen, ihre kreativen Konzepte zu präsentieren und vorzuführen.

Keynote und Live-Performance

Nun wurde der niederländische Digitalkünstler Jeroen van der Most als Keynote-Sprecher für Tag 2 der ISE 2024 bestätigt. Er ist für seinen innovativen Kunstansatz bekannt und steht seit 2010 an vorderster Front, wenn es darum geht, Daten, Algorithmen und künstliche Intelligenz in seine kreativen Bemühungen zu integrieren. Jeroen van der Most hat Kunstprojekte für Organisationen wie Amnesty International, Nvidia, NH Hotels, Sogeti und Nike – Footlocker durchgeführt und an Hotspots der digitalen Kunst wie dem ZKM Karlsruhe oder der CES Las Vegas ausgestellt.

Auf der ISE 2024 wird Jeroen seine Keynote am Mittwoch, den 31. Januar um 17.15 Uhr im ISE Show Floor Theatre in Halle 4 halten. Jeroen fesselt das Publikum mit elektrisierenden Vorträgen, die modernste Kunsttechnologien – von KI über Quantencomputer bis hin zu NFTs – zu visuellen Reisen verbinden. Dabei stellt er auch konventionelle Grenzen in Frage.

„Wir freuen uns, Jeroen van der Most als Keynote Speaker begrüßen zu dürfen“, erklärt Mike Blackman, Managing Director von Integrated Systems Events. „Sein Auftritt auf der ISE 2024 ist eine erstmalige Kombination aus einem begnadeten kreativen Künstler, der über seine Arbeit spricht und gleichzeitig interaktive Kunst auf der Messe schafft. Jeroen verkörpert die Vision der ISE, innovative Menschen mit aufregender Technologie zusammenzubringen.“

Auftritt im Freien

Jeroen van der Most wird auf der ISE 2024 mit einer Live-Übertragung auf dem neu enthüllten South Access Screen auftreten. Die neue, fest installierte 193 Quadratmeter große, transparente Muxwave-LED ist das neue visuelle Highlight am Eingang der Fira de Barcelona Gran Via. „In dieser visuell anregenden Ausstellung mit dem Titel ‚Bee Barcelona‘ wird Jeroen van der Most eine KI-basierte Nachbildung seines kreativen Verstandes konstruieren und das Publikum auf eine immersive Reise durch seine Gedanken mitnehmen. Ein besonderer Aspekt der Performance ist die Verschmelzung seines KI-Gedankens mit dem einer Biene, mit dem Ziel, die Stadt Barcelona in einen symbolischen Bienenstock umzugestalten und zu verwandeln.