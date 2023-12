Dass für die Veranstaltung 2024 die Hallen 1 und 4 dazukommen werden, hatte die ISE schon bekanntgegeben. Dadurch gewinnen neben dem Haupteingang im Westen die anderen Eingänge ebenfalls an Bedeutung. Nun lohnt es sich noch einmal mehr, im nächsten Jahr die Fira in Barcelona auch einmal durch den Südeingang zu betreten.

Denn dort wird eine massive Wall aus Transparent-LED zu sehen sein. Mit 193 Quadratmetern wird sie nicht nur während der ISE platziert, sondern wird als festes Feature für das Messegelände bleiben. Durch die Transparent-LED-Technologie soll ein das Innere des Gebäudes durch den Inhalt hindurch sichtbar sein, wodurch eine nahtlose Verschmelzung von Technologie und Architektur entstehe.

Integration in die Glasfassade

Mike Blackman, Managing Director von Integrated Systems Events, kommentiert: „Während sich die Aufmerksamkeit der Welt auf Barcelona für die ISE 2024 richtet, sind wir begeistert, das Beste von ProAV und Digital Signage mit einem atemberaubenden neuen Eingang zu präsentieren, um Besucher aus aller Welt zu unserer 20-jährigen Jubiläumsausgabe zu begrüßen.“

Der Screen basiert auf der LED-Technologie M3 von Muxwave und verfügt über einen Pixelpitch 3,9 Millimetern. Mit dem Systemdesign und der Installation ist das Unternehmen Sono betraut. Es wird mehr als 950 Kacheln des transparenten LEDs nahtlos in die Glasfassade der Fira de Barcelona am Südzugang integrieren.

Daniel Pérez Rubio, Sales Director von Sono, kommentiert: „Wir freuen uns, an diesem brillanten Projekt für die ISE 2024 mitzuarbeiten. Unsere Erfahrung in der Bereitstellung von Erlebnissen, bei denen Licht und Klang mit Emotionen in allen Arten von Veranstaltungen gemischt werden, ist perfekt für dieses zentrale Projekt für diese besondere Jubiläums-Show.“

Ventuz und Realtime Department an Bord

Um den passenden Content für die beeindruckende Installation zu liefern, sind zudem zwei deutsche Unternehmen mit an Bord: Ventuz und Realtime Department.

Ein Ventuz Runtime Dual-Server-Cluster wird die ansprechenden Visuals an die Muxwave LED-Wand liefern. Zudem wird es der Ventuz Multi-GPU-Cluster ermöglichen, die Inhalte mit weniger Servern auszuspielen und die anfänglichen Hardwarekosten zu reduzieren. Mike Steinbrecher, Director of Global Sales bei Ventuz, erläutert: „Es ist eine Ehre, mit ISE an einem solch bahnbrechenden Projekt zu arbeiten. Ventuz freut sich, die Wiedergabe auf der riesigen transparenten Welcome-LED-Wand bereitzustellen, die es der Fira ermöglicht, ihren Besuchern immersive Echtzeit-Geschichten zu präsentieren.“

Christoph Gockel, einer der Geschäftsführer von Realtime Department, ergänzt: „Ursprünglich aus dem Eventbereich kommend, bringt Realtime Department alle Arten von beeindruckenden Inhalten auf die Bühne und Displays dieser Welt. Ob visuell beeindruckend, sensorisch, kinetisch oder interaktiv, mittlerweile gehören auch permanente Installationen zum Portfolio des Unternehmens. Wir sind seit 11 Jahren Content-Partner des Lieferanten der Muxwave, der Lang AG, auf der ISE und freuen uns, Teil dieses Projektteams für die wohl größte Muxwave-Installation in Europa zu sein. Die Effekte, die mit Inhalten auf einer so großen Glasfläche von ca. 20 Metern Breite und 11 Metern Höhe erzielt werden können, sind sehr spannend.“

Der Strom, mit dem die Muxwave-Wand betrieben wird, ist zudem nachhaltig: Die Fira de Barcelona versorgt ihre Einrichtungen mit grüner Energie aus erneuerbaren Quellen, von denen 40 Prozent lokal in Windparks erzeugt werden